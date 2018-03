Ablynx, Komono en C. Outdoor zijn de Ambassadeurs van de Vlaamse Gazellen

Elk jaar stelt Trends rangschikkingen op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week doen we de oefening voor heel Vlaanderen, als afsluiter van de reeks.

De rangschikking van de Vlaamse Gazellen kunt u raadplegen via de link onderaan in het grijze kader. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking.

Concreet bekijken we de groei van omzet, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot één score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Een bedrijf dat al eens Ambassadeur was, moet drie jaar wachten eer het de eretitel nog eens kan krijgen.

GeoSea verkeert in dat geval. De waterbouwspecialist staat op nummer 1 in de categorie grote bedrijven, maar was al eens Ambassadeur van de Vlaamse Gazellen in 2015. Het bedrijf zit dus nog in de 'wachttijd'. Daarom gaat de eretitel dit jaar naar de nummer twee in de lijst: Ablynx.

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie grote bedrijven: Ablynx

Ablynx werd in 2001 opgericht als spin-off van het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het Gentse biotechbedrijf bouwde zijn business op kleine antilichamen van lama's. Met die zogenaamde nanobody's worden nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. Dit jaar lanceert Ablynx het zogenaamde Caplacizumab, een medicijn tegen de zeldzame bloedziekte TTP.

De nanobody-technologie en de bloeiende pijplijn van Ablynx trokken wereldwijd de aandacht, wat enkele maanden geleden uitmondde in diverse overnamebiedingen. Die strijd is inmiddels beslecht. Allicht nog voor de zomer komt Ablynx in handen van Sanofi. De Franse farmareus legt 3,9 miljard euro op tafel, en tekent daarmee voor de grootste overname in de geschiedenis van de Belgische biotech.

Ablynx telt vandaag 480 medewerkers, geleid door de Welshman Edwin Moses. "Vlamingen maken 85 procent van ons personeelsbestand uit en dankzij hun loyauteit, bescheidenheid, werklust en vooral hun uitstekende talenkennis is dit bedrijf uitgegroeid tot wat het is", spaart Moses de loftrompet niet. Hij is trots op de typische Ablynxbedrijfscultuur. "We celebrate the hard work. Work hard, but also play hard."

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven: Komono

Komono is een Belgisch luxemerk van zonnebrillen en horloges, opgericht in 2009 door Anton Janssens en Raf Maes, een duo dat voordien al actief was in de modewereld. Het concept achter Komono is toegankelijke luxe.

De zonnebrillen en horloges stralen klasse uit, maar zijn toch betaalbaar. Komono was meteen een succes. Wereldwijd is het merk aanwezig in 4300 winkels, gespreid over meer dan 80 landen. Komono is vooral in modewinkels te vinden. De komende jaren mikt Komono ook op optiek- en horlogewinkels.

Vorig jaar zette het bedrijf een opvallende stap door een eigen winkel te beginnen. De primeur was voor Antwerpen. In de Lombardenvest opende daar in het voorjaar de eerste flagshipstore. Intussen zijn er ook al winkels in Amsterdam, Brussel, Tokio en binnenkort ook in Barcelona.

"We koesteren nog heel wat plannen. Nog dit jaar willen we voet aan de grond zetten in steden als Parijs, Berlijn, Londen, Stockholm, enzovoort", spat de ambitie ervan af bij Anton Janssens.

Komono draait nog altijd zonder externe financiering. De oprichters staan open voor een nieuwe aandeelhouder. "Niet dat we op leven en dood op zoek zijn naar extra centen, maar we hebben zeker interesse in een nieuwe partner om de schaalvergroting te volbrengen," zegt Janssens. "Los van de financiële inbreng moet die partner ook toegevoegde waarde hebben. Het is niet meteen de bedoeling om de meerderheid af te geven, maar we staan open voor elk gesprek."

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven: C. Outdoor

C. Outdoor is het bedrijf dat de brasseries in vier Limburgse ziekenhuizen uitbaat: het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Sint-Barbara in Lanaken, en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. De vier brasseries opereren onder de gezamenlijke merknaam 'Bar Bouffe'.

C. Outdoor brengt vernieuwing in de wereld van de ziekenhuiscafeteria's. Het bedrijf zet in op de beleving, zodat mensen vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn. Er gaat veel aandacht naar het interieur, er is een uitgebreid menu, en de mensen krijgen bediening aan tafel.

De man achter C.Outdoor is Dimitri Beckers uit Hasselt. In die stad runt Dimitri nog een reeks andere horecazaken, zoals restaurants en hotels, en een cateringbedrijf. Hij heeft de ambitie om jaarlijks twee miljoen euro te investeren in de uitbouw van zijn horeca-imperium. "We krijgen regelmatig aanbiedingen, maar er zit veel kaf tussen het koren," zegt Beckers. "Toch bekijken we alle dossiers, zelfs als het om een frituur of een tea-room gaat. Vaak kunnen we nog heel veel leren van die kleine concepten."