Aantal octrooiaanvragen bereikt nieuw record

Het Europees Octrooibureau (EOB) kan zich gelukwensen met een prima jaar 2017. Met 165.590 octrooiaanvragen boekt het een nieuw record. Een minpuntje is dat minder dan de helft van de aanvragen afkomstig was van Europese verdragstaten.

De Verenigde Staten leveren het leeuwendeel met 26 procent van de aanvragen. Japan haalt 13 procent, China 5 procent en Zuid-Korea 4 procent. De Europese kampioen is Duitsland met 15 procent. Frankrijk volgt op grote afstand met 6 procent. Nederland en Zwitserland leveren elk 4 procent. Slechts 47 procent van de aanvragen was afkomstig uit Europa.

België plaatsje achteruit

België gaat met 2155 aanvragen 1,9 procent achteruit tegenover het recordjaar 2016. Het aantal toegekende octrooien evolueert positiever: dat ging vorig jaar 9,1 procent hoger tot 1215. Logischerwijze volgt dat getal met enige vertraging het aantal aanvragen, maar de stijging van het aantal toegekende Belgische octrooien sinds 2013 is veel sterker (+65%) dan de stijging van het aantal aanvragen (+14,5%). Dat is een aanwijzing voor de degelijkheid van de Belgische dossiers.

Per miljoen inwoners blijft België met 188 het nummer acht in het aantal octrooiaanvragen, na het ongenaakbare Zwitserland (884), Nederland (412), het Scandinavische trio Denemarken, Zweden en Finland, Duitsland (316) en Oostenrijk (253).

Ongeveer 19 procent van de Belgische aanvragen kwam uit de medische, de biotech- en de farmasector. Dat is een stijging met 2 procentpunten. 64 procent van het aantal aanvragen komt uit Vlaanderen. Vlaanderen staat daarmee op de dertiende plek van de Europese regio's, even hoog als België in de landenklassering. Beieren en de streek rond Parijs leiden die rangschikking.

De topper in het aantal octrooiaanvragen bij de EOB was vorig jaar Solvay (355), voor imec (191), Umicore (79), Melexis (53) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (45). De Ugent diende 40 aanvragen in, vijf meer dan de KU Leuven. Geen enkel Belgische organisatie haalt de top vijftig van de EOB.

Inventieve Kaaimaneilanden

Huawei leidt de rangschikking met 2398 aanvragen, een status quo, maar Siemens komt sterk opzetten met een stijging van 18,7 procent tot 2220. Philips, dat zijn lichtdivisie heeft afgesplitst, daalde bijna 2 procent (1733). Daarmee staat het op de zesde plek, na nog LG, Samsung en Qualcomm.

Zoals altijd zeggen de statistieken van de EOB iets over het beleid van afzonderlijke landen om octrooiaanvragen - gewoonlijk fiscaal - aan te moedigen. Zo stijgt de inventiviteit op de Kaaimaneilanden spectaculair met 54 procent, al blijft het aantal aanvragen daar met 244 bescheiden. Andere sprinters met een beperkt aantal aanvragen zijn Porto Rico (+41%), Griekenland (+35%), Zuid-Afrika (+33%) en Malta (+19%).

De sterkste groeier is Turkije, met een sprong van 75 procent naar 892, de twintigste plaats. Forse groeiers met veel aanvragen zijn China (+17% tot 8330), Israël (+15% tot 1388), Taiwan (+14%) en Denemarken (+13%).

Er zijn opmerkelijke dalers. Saudi-Arabië wil zijn economie opkrikken, maar het aantal octrooiaanvragen bij de EOB ging vorig jaar achteruit met 44 procent tot nog 144. Andere landen met duidelijk minder aanvragen waren Brazilië, Ierland, India en - opmerkelijk - Zuid-Korea (-8% tot 6261).