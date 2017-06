39 Belgische start-ups van Hoek Af creëerden 1624 banen

1. Jonge bedrijven creëren heel wat banen

De tijd dat grote multinationals in België neerstreken en vestigingen openden die in één keer duizenden arbeidsplaatsen opleverden ligt ver achter ons, maar als je alle banen optelt die de 39 bedrijven opleverden, dan kom je aan het personeelsbestand van een uit de kluiten gewassen bedrijf. Bij de 21 bedrijven in het nieuwe boek zitten bekende namen als Teamleader, Showpad, Rombit, Smappee en Cubigo. Opgeteld met de 21 ondernemers uit het eerste boek zijn dat 42 bedrijven, maar één ondernemer ging weer studeren, een andere verkocht zijn bedrijf en nog iemand anders is niet meer actief in de onderneming die hij oprichtte. De 39 overgebleven start-ups hadden op het moment van de rondvraag 1624 rechtstreekse banen gecreëerd, waarvan naar schatting twee derde in België. Dat aantal nam ondertussen nog toe. Het Gentse hostingbedrijf Intelligent deed twee overnames en de meeste bedrijven hebben permanent ...