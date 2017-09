Omwenteling aan de gang op de automarkt

In de eerste zes maanden van dit jaar werden voor het eerst meer benzine- dan dieselwagens ingeschreven, en daarnaast zijn er ook de opkomende elektrische voertuigen. Om goed voorbereid te zijn op die transitie, vraagt de federatie 'juridische zekerheid en gespreide overheidsondersteuning voor de vele duizenden kmo's die de sector rijk is'.

De voorliefde van de Belgen voor diesel heeft klappen gekregen, besluit Traxio uit de cijfers. Meer dan drie op de vier nieuwe inschrijvingen in 2008 waren dieselwagens, in de eerste 7 maanden van 2017 was dat 47 procent, tegenover 48 procent voor benzinewagens. Reden voor de veranderde verhouding is de 'ongunstige omgeving' en autoconstructeurs die minder geneigd zijn 'de aanzienlijke bedragen te investeren die vereist zijn om het hoofd te bieden aan de strengere milieunormen'.

Dieselwagens zijn echter nog altijd in de meerderheid in het wagenpark, met 60 procent tegenover 38,5 procent voor benzinewagens. Een stijgend, maar nog altijd minimaal, aandeel wordt ingenomen door de elektrische wagens. Vorig jaar werden ruim 2.000 nieuwe elektrische wagens ingeschreven, goed voor 0,38 procent. Voor dit jaar wordt gemikt op 0,44 procent. Deze nog langzame evolutie stelt zowel garages als tankstations voor een belangrijke uitdaging, en de sector zegt zich volledig bewust te zijn van de aanpassingen die zullen moeten gebeuren. Tankstations zullen meer inzetten op diensten als laadpalen, superettes, verkoop van brandstoffen zoals pellets.

Voor het onderhoud bij de dealers verwacht Traxio een grote impact. 'Het onderhoud van de hoogtechnologische voertuigen vereist de aanwerving van meer gekwalificeerd en dus duurder personeel.' In dat verband vraagt ze om juridische zekerheid. Een van de voorstellen die Traxio zelf al doet is 'een nieuw uitgebreid eengemaakt paritair comité dat de volledige duurzame multimodale mobiliteit kan herbergen'. Bedoeling is de 'uitdagingen voor de huidige en toekomstige werknemers en werkgevers' waar te maken. Binnen de sectoren die Traxio vertegenwoordigt werken bijna 96.000 mensen, in iets minder dan 10.000 bedrijven.