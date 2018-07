Olieprijzen nemen duikvlucht

De olieprijzen zakten meer dan 4 procent. Twee weken geleden werd nog het hoogste niveau in ruim drie jaar bereikt. De gestegen olieprijzen zijn ook merkbaar aan de pomp, waar de brandstofprijzen tijdens deze vakantieperiode in Europa een stuk hoger zijn dan een jaar geleden. De huidige daling van de olieprijzen zal daar niet direct veel aan veranderen.

Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat Saudi-Arabië bereid is meer olie te leveren in Azië, naast de bestaande contracten. Saudi-Arabië is als grootste olieland in de OPEC en officieuze leider van het oliekartel een van de landen die zijn olieproductie verlaagde om de prijzen op te krikken na een diep dal in de prijzen wegens overaanbod.

De Amerikaanse president Donald Trump uitte eerder forse kritiek op de inmenging van de OPEC in de olieprijzen. De Verenigde Staten hebben flink geprofiteerd van de opgekrikte olieprijzen, maar in november vinden verkiezingen plaats in de VS en kiezers morren over de gestegen brandstofprijzen.

Zelf zou Trump, die in een handelsoorlog verwikkeld is met vooral China, overwegen om de noodolievoorraden aan te spreken. Daarmee zou hij het aanbod willen verhogen en de prijzen willen drukken. De VS en Saudi-Arabië zijn samen goed voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie.