Negen keer meer bedrijven keren winstpremies uit

Tijdens de eerste vier maanden van 2018 hebben 97 bedrijven een winstpremie uitgekeerd, tegenover elf in dezelfde periode vorig jaar. De stijging is voor een stuk het gevolg van de versoepeling die de regering-Michel in 2017 doorvoerde, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.