Zo blijft uw cv robotbestendig

De doorbraken in de artificiële intelligentie blijven elkaar opvolgen. Software is steeds beter in staat beeld, geluid en taal te interpreteren. Binnenkort kan een robot of een computerprogramma elke min of meer repetitieve taak beter en goedkoper uitvoeren dan de mens. Zelfs zelfrijdende auto's en robotadvocaten zitten eraan te komen. De beste manier om niet uitgerangeerd te worden, is digitale vaardigheden te verwerven. Zo haalt u het maximum uit al die nieuwe mogelijkheden in plaats van dat u tegen robots moet concurreren. We maken een lijst van de vaardigheden die niet mogen ontbreken op een cv in de digitale economie.

