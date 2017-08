Wim De Vos wordt CEO bij beursgenoteerd Campine

Wim De Vos vergelijkt zijn nieuwe werkgever graag met zijn hobby. "Campine is een goede, jonge wijn, die de volgende jaren nog zal verbeteren." De wat verborgen onderneming uit de Stille Kempen - voluit Compagnie Chimique et Métallurgique de la Campine - hees zich de voorbije week even in de belangstelling. Campine is een loodverwerker, heeft een plasticafdeling en produceert antimoonpoeder, een kunststof met een vlamvertragende werking. De Ronsenaar Wim De Vos is sinds mei 2015 onafhankelijk bestuurder van het beursgenoteerde bedrijf en wordt nu de nieuwe CEO. "We werkten al een tijdje aan de opvolging van Geert Krekel, die sinds juli 2001 aan het roer van de onderneming stond", duidt bestuursvoorzitter Patrick De Groote. "Initieel was het geenszins de bedoeling dat Wim De Vos CEO zou worden. Hij he...

