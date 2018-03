Wie wordt CFO of the Year?

Op woensdag 16 mei 2018 reiken de magazines Trends en Trends-Tendances voor de zevende keer de CFO of the Year-award uit. Met die award wil Trends de prestaties van een financieel directeur bij een top 500-onderneming huldigen.

Maak in het grijze kader hieronder kennis met de vijf genomineerden die in aanmerking komen om Luc Popelier van KBC Group op te volgen.

De genomineerden zijn geselecteerd door een jury onder leiding van Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes. Alle informatie over de samenstelling van de jury en de selectiecriteria vindt u op www.trendscfo.be.

Daar vindt u ook het programma van het evenement op 16 mei. De keynotespreker van de avond is Sabine Dufour, de CFO van Proximus. Daarnaast is er een debat over de impact van blockchain op finance, onder leiding van Vlerick-professor Bjorn Cumps.

Maak kennis met de vijf genomineerden