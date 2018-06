Waarom moet u deze onderzoeker kennen?

Twee internationale onderzoeksprojecten bepalen de carrière van Catherine De Clercq (VUB). In de jaren tachtig ontwikkelde ze mee de DELPHI-detector van de LEP-deeltjesversneller in CERN en sinds 2000 is ze bezig met IceCube. In dat project proberen onderzoekers neutrino's (elementaire deeltjes) te bestuderen, die uitgestraald worden door astronomische objecten.

...