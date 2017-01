Wanneer komt jouw Michael Fish-moment?

Michael Fish was de Armand Pien (voor de jongere lezers: de Frank Deboosere) van de BBC. Op 15 oktober 1987 stelde hij de kijkers gerust. Ze moesten zich geen zorgen maken over de aankomende storm. Enkele uren later trok de zwaarste storm ooit over het zuiden van Engeland. Negentien mensen verloren het leven. Als je publiekelijk een totaal verkeerde voorspelling maakt, dan beleef je een Michael Fish-moment.

