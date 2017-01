'Voormalige Volkswagen-topman ontvangt pensioen van 3.100 euro per dag'

Trotz Diesel-Skandal kassiert Winterkorn seit Neujahr 3.100 Euro VW-Rente. Am Tag! https://t.co/QSNWRxA6hN pic.twitter.com/5znqZlet3Q -- BILD (@BILD) January 4, 2017

Volgens het Duitse dagblad Bild ontvangt Winterkorn van de Duitse autobouwer, die onder zijn leiding in moeilijkheden raakte door een groot milieuschandaal, een bedrijfspensioen dat overeenstemt met 3.100 euro per dag. Daarnaast zou hij de rest van zijn leven kunnen beschikken over een dienstwagen.

Volgens Bild heeft Winterkorn op basis van de 35 dienstjaren bij Volkswagen recht op een pensioen dat 70 procent van zijn meest recente basisloon bedraagt. Hoewel de topman al in september 2015 opstapte, bleef er een bedrag van 1,6 miljoen euro per jaar op de loonlijst staan, aldus het dagblad.

Bonus

Bij zijn definitieve vertrek eind 2016 ontving Winterkorn naar verluidt nog een bonus van 1,7 miljoen euro. Die bonus was volgens Bildhet gevolg van een uitgestelde betaling voor zijn prestaties in het rampjaar 2015. Afgelopen zomer zou hij daarvoor ook al 4,1 miljoen euro aan variabele verloningen hebben opgestreken.

Winterkorn stapte in september 2015 op als hoogste baas bij Volkswagen nadat aan het licht was gekomen dat het autoconcern in onder meer de Verenigde Staten had gerommeld met uitstootgegevens van een aanzienlijk aantal dieselvoertuigen. Die kwamen dankzij frauduleuze software veel schoner uit de bus bij laboratoriumproeven dan in de praktijk het geval was. De zogenaamde dieselaffaire gaat het bedrijf naar verwachting tientallen miljarden euro's kosten.