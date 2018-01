Volkswagen schorst hoofd lobbydienst na uitlaattest op apen

"Thomas Steg is zijn verantwoordelijkheden kwijt tot er duidelijkheid is over wat er plaatsgevonden heeft", aldus Volkswagen dinsdag in een persbericht.

Thomas Steg is voormalig woordvoerder van de sociaal-democratische bondskanselier Gerhard Schröder.

De autobouwer zegt dat het interne onderzoek 'aan hoge snelheid verloopt'. Steg had toegegeven op de hoogte geweest te zijn van de tests om de effecten van de uitstoot van dieselmotoren van Volkswagen te onderzoeken. Hij zou naar eigen zeggen verhinderd hebben dat de tests uitgevoerd werden op mensen.

"Deze tests hadden nooit mogen plaatsvinden, of het nu gaat om apen of mensen. Ik betreur dit ten zeerste", aldus Steg.

De Duitse autobouwers staan onder grote politieke druk in het dossier, en de Europese Commissie heeft al laten weten 'geschokt' te zijn.

Eerder kwamen er al officiële excuses voor proeven waarbij apen uitlaatgassen moesten inademen van een Volkswagen Beetle.

De test met de apen in 2014 was slechts een deel van de studie die moest aantonen dat de moderne dieselauto's fors minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren. '

Tien apen urenlang moedwillig uitlaatgassen laten inademen om zo aan te tonen dat de schadelijke uitstoot is afgenomen, is belachelijk', zei minister-presidentStephan Weilvan de Duitse deelstaat Nedersaksen. De deelstaat Nedersaksen is grootaandeelhouder van het autoconcern.