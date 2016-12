Vlaamse communist bij de Walen

Op maandag 19 december houdt de Parti Socialiste (PS) een speciaal partijbureau met één thema: de almaar betere scores van de radicaal-linkse PTB/PvdA in de peilingen. De partij zou in Wallonië 18 procent halen. Boegbeeld en Kamerlid Raoul Hedebouw klimt in de Waalse populariteitspolls naar de derde plaats, na PS-voorzitter Elio Di Rupo en premier Charles Michel (MR). De PS zit gewrongen met het succes van Hedebouw. Di Rupo negeert hem. "Hij heeft in de Kamer nog geen woord tegen mij gezegd", zegt Hedebouw.

