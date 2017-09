Vice-voorzitter Stanley Fischer stapt op bij de Fed

Fed Vice Chairman Stanley Fischer to step down, months before his term is due to expire https://t.co/2zeP9UQAQr — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) September 6, 2017

Stanley Fischer heeft zijn ontslag aangekondigd in een brief gericht aan president Donald Trump. De brief werd woensdag door de Fed bekendgemaakt.

De 73-jarige Fischer zetelde sinds mei 2014 in het comité van gouverneurs van de centrale bank. Hij haalt 'persoonlijke redenen' aan voor zijn vervroegd vertrek.

"Het was een voorrecht om de Federal Reserve te dienen en met voorzitter Yellen samen te werken", aldus Fischer. De centraal bankier wijst daarbij op de vorderingen die de economie en het financiële systeem de afgelopen jaren hebben gemaakt, 'met miljoenen nieuwe jobs voor de werkende Amerikanen'.

Het vertrek van Fischer is gepland voor 13 oktober 2017. In principe verstrijkt zijn mandaat als vice-voorzitter pas in 2018, maar zijn vervroegd vertrek geeft Trump de gelegenheid de centrale bank sneller te hervormen dan verwacht.

Vooraleer hij deel uitmaakte van het comité van de gouverneurs van de Fed, was Fischer gouverneur van de Bank van Israël (van 2005 tot 2013). Voordien werd hij nog benoemd tot respectievelijk hoofdeconoom van de Wereldbank, adjunct-directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en vice-voorzitter van Citigroup. De in Zambia geboren Fischer is gehuwd en heeft drie volwassen kinderen.