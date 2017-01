'Veel van wat Trump aanraakt, verandert in gruis in plaats van in goud'

Morgen draagt de Democraat Barack Obama de sleutel van het Witte Huis over aan de dwarse zakenman Donald Trump. Wie oog in oog staat met de aankomende president, ziet een zelfverzekerde ondernemer die geen tegenspraak gewend is. Amerikanen hebben een grote bewondering voor succesverhalen uit het bedrijfsleven. "Ik ben rijk. Ik heb het geweldig gedaan." Trump vindt dat hij daarmee de juiste capaciteiten in huis heeft om de CEO van een land met 322 miljoen inwoners te worden. De helft van de Amerikaanse kiezers durfde dat avontuur aan, al heeft Trump nog nooit een politieke of militaire functie bekleed. Hij betoogde in zijn verkiezingscampagne dat zijn rijkdom van hem de aangewezen persoon maakt om president te worden. Hoe rijk hij is? Dat weten alleen Trump zelf en zijn accountant.

