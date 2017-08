Van Eetvelt verlaat Unizo en wordt CEO van Febelfin

In maart kondigde Febelfin aan dat huidig CEO Michel Vermaerke zou opstappen. De beslissing kwam er toen na overleg tussen Vermaerke en voorzitter Johan Thijs en werd gemotiveerd door de nood aan iemand met nieuwe ideeën.

Febelfin, dat optreedt als spreekbuis en lobbyist voor de bankensector in ons land, heeft de vervanger van Vermaerke nu gevonden in de persoon van de 51-jarige Unizo-topman Karel Van Eetvelt, die op 1 oktober officieel in dienst treedt.

'De financiële sector wordt vandaag geconfronteerd met een hele reeks nieuwe ontwikkelingen, zowel op economisch, technologisch als op wetgevend vlak', zo laat voorzitter Johan Thijs weten via een persbericht. Thijs wijst ook op de ongekende monetaire context en het post-Brexit tijdperk, 'waarin de concurrentie onder landen en financiële centra intenser dan ooit zal zijn'.

'We zijn er van overtuigd dat we met Karel het juiste profiel hebben om de uitdagingen die ons te wachten staan, samen krachtdadig vast te pakken', aldus Thijs.

Zelf spreekt Van Eetvelt, die na 13 jaar ondernemersorganisatie Unizo verlaat, over een nieuwe uitdaging en wil hij er voor zorgen dat de financiële sector 'opnieuw waardering krijgt voor de toegevoegde waarde die ze creëert voor de economie en de samenleving.'

Van Eetvelt volgde in 2004 Kris Peeters op als gedelegeerd bestuurder bij Unizo. Voordien bekleedde hij dezelfde functie bij bouwfederatie Bouwunie.

Unizo laat weten dat op de raad van bestuur van 6 september de procedure voor de opvolging zal worden voorgesteld. In afwachting van een vervanger voor Van Eetvelt wordt de directeur van de studiedienst, Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder.