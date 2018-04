Topman Google kan 380 miljoen dollar verdienen met aandelenbonus

De 353.939 aandelen die Pichai in zijn bezit heeft, zijn nu omgerekend 380 miljoen dollar (311 miljoen euro) waard. Volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg gaat het om een van de grootste uitbetalingen van een beursgenoteerd bedrijf in de jongste jaren.

De 45-jarige Pichai staat sinds 2015 aan het hoofd van Googles moederbedrijf Alphabet. Het aandelenpakket dateert echter nog van voor zijn promotie, toen hij een groot deel van de verantwoordelijkheden van medestichter Larry Page overnam.

De bonus steeg fors in waarde, want de beurskoers van Alphabet is sindsdien 90 procent hoger geklommen.

Pichai kon voor 2016 ook al rekenen op een verloning van 199 miljoen dollar aan aandelen.

Andere topfiguren van techbedrijven hebben in het verleden eveneens grote sommen kunnen innen. Mark Zuckerberg van Facebook verdiende 2,28 miljard dollar toen hij 60 miljoen aandelenopties cashte bij de beursgang van Facebook in augustus 2012.

Elon Musk van Tesla oogstte twee jaar geleden 1,34 miljard dollar.

Uiteraard hoeft Pichai woensdag zijn aandelen niet te verzilveren. Hij kan ze nog in waarde laten stijgen zolang de koers ervan stijgt tenminste.