Topman Daniel Ropers stapt op bij bol.com

De 45-jarige Daniel Ropers was al sinds de start van de webwinkel in 1998 verbonden aan wat uiteindelijk de grootste internetwinkel van de Benelux geworden is. Bol.com, dat vijf jaar geleden werd ondergebracht bij de retailer Ahold Delhaize, boekte in 2016 een omzet van ruim 1 miljard euro.

In een interview met Trends eind vorig jaar kondigde de topman nog een nieuw tijdperk voor bol.comaan. "Thuislevering op de dag van de bestelling is de volgende doorbraak om de 7 miljoen klanten van de Nederlandse internetwinkel nog meer online te doen kopen", luidde het.

Ropers omschrijft zijn vertrek bij bol.com als 'een van de moeilijkste besluiten in mijn leven'. Hij wordt opgevolgd door Huub Vermeulen, die al 16 jaar deel uitmaakt van het bedrijf en als directielid verantwoordelijk is voor de afdeling 'Operations & Fulfilment'.

Ropers gaat op 1 oktober 2017 aan de slag als CEO van de internationale educatieve en wetenschappelijke uitgever SpringerNature, dat in mei 2015 ontstond na een fusie van Springer Science+Business Media en de wetenschappelijke uitgaven van de Holtzbrinck Publishing Group.

Bij SpringerNature volgt Ropers Derk Haank op. Haank blijft tot december bij de uitgever aan de slag 'om een soepele overgang te waarborgen'.