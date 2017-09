Taylor Swift wil van haar fans levende reclameborden maken

Het werd twee weken geleden even ongewoon stil op de Facebook-pagina en de andere officiële onlineprofielen van Taylor Swift. Alle inhoud werd zelfs gewist. 's Werelds best betaalde popster, volgens het magazine Forbes, heeft haar roem grotendeels te danken aan de ingenieuze manier waarop ze het internet gebruikt om zichzelf te verkopen en te communiceren met haar miljoenen fans. De kortstondige black-out bleek de voorbode voor de lancering van een nieuw nummer en de onlinepromotie van Reputation, haar nieuwe album dat in november uitkomt. De 27-jarige popster is vastbesloten haar gigantische fanbase de komende maanden op te zwepen met stunts en van hen levende reclameborden te maken.

