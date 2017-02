Sterrenchef Wout Bru wordt zakenpartner van Marc Coucke

Sterrenchef Bru heeft zich voor minstens zeven jaar geëngageerd, werd donderdag bkendgemaakt tijdens een toelichting over het project in Durbuy.

Wout Bru zal de horecasites van het project leiden en ook aan het fornuis staan van een gastronomisch restaurant.

"Wout Bru wordt de chef voor ons hele project", aldus Coucke. "Hij zal het project een gastronomische dimensie geven en voor een enorme troef zorgen." Bru zal vier restaurants leiden én een gastronomisch restaurant opstarten, waar hij zelf aan het fornuis zal staan.

De sterrenchef geeft toe dat hij even heeft moeten nadenken over de beslissing, 'aangezien ik mee investeer'. "Maar Marc Coucke is zo'n ongelooflijke opportunist en ikzelf kan ook niet stilzitten. Op gastronomisch vlak heb ik alles bereikt wat ik kon bereiken, om nu opnieuw van nul te beginnen. Het wordt een enorme uitdaging en weer een aantal jaren keihard werken", zegt Bru.

Groter dan Disneyland Parijs

Donderdag gaf Marc Coucke meer duiding over de evolutie van zijn project La Petite Merveille, dat hij er samen met compagnon Bart Maerten leidt. Vandaag is er al zowat 100 miljoen euro geïnvesteerd in La Petite Merveille, dat sinds juni 23 nieuwe jobs opleverde en een extra 50 jobs in het vooruitzicht stelt voor komend jaar.

Het volledige project omvat een oppervlakte van zowat 500 hectare, 'waarmee we in oppervlakte groter zijn dan Disneyland Parijs', aldus Coucke. Voor La Petite Merveille werken vandaag al ongeveer honderd mensen. Alle werknemers uit het verleden zijn gebleven, al is er met de komst van Coucke een nieuwe visie. "En die is groen, dat is zeer belangrijk", klinkt het. "Zo hebben we onmiddellijk de quads, karting en paintball afgevoerd, hoewel die 30 procent van de omzet uitmaakten. Maar die zaken passen niet in onze visie." Voorts wordt het dieseltoeristentreintje vervangen door twee elektrische treintjes. Durbuy krijgt ook twaalf laadpunten voor elektrische wagens.

Scholen

Coucke en Maerten koppelen aan La Petite Merveille ook een educatief luik. "Jaarlijks komen hier 20.000 jongeren en we willen dat de scholen blijven terugkeren. Momenteel doen ze dat ook en zijn we volgeboekt tot 2029", aldus Maerten. Binnenkort volgen er overigens taalcursussen met lesgevers die de Franse taal zullen aanleren.

Zeven op de zeven open

In Durbuy kunnen de weersomstandigheden weleens tegenvallen, maar daar wil Coucke met een aantal indooractiviteiten op voorbereid zijn. "Durbuy moet zeven dagen op zeven open en levendig zijn, niet alleen wanneer het goed weer is", aldus Coucke. Voorts komt er in Durbuy een museum voor moderne kunst, waar Marcel Duchamp centraal zal staan.

Maar kan het stadje in de Ardennen die toevloed van mensen - en vooral het autoverkeer - eigenlijk wel aan? "Als er veel volk naar Durbuy komt, is dat niet erg. Als die allemaal constant hun auto gebruiken, is dat een groot probleem. Daarom bouwen we grote parkings rond Durbuy", aldus Coucke.