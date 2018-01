Sabine Laruelle (MR) stapt uit raad van bestuur Carrefour

De aankondiging komt er nadat de PVDA (PTB) eerder deze week - na de bekendmaking van de ontslagronde bij de retailer - een belangenconflict meldde, omdat Laruelle werkt op het kabinet van Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet.

Volgens de extreemlinkse partij moet Sabine Laruelle kiezen tussen twee functies. Of deel uitmaken van de raad van bestuur van Carrefour, of een politieke functie bekleden, 'maar niet beide'.

Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet wilde donderdag niet reageren op het verzoek van de PVDA (PTB), maar vandaag uiteindelijk wel.

"Sabine Laruelle heeft me op de hoogte gebracht van haar beslissing om haar ontslag in te dienen als bestuurder bij Carrefour", zegt Jeholet vrijdag via Twitter.

Sabine Laruelle m’a informé de sa décision de démissionner de son poste d’administratrice du groupe Carrefour. Je salue son geste qui lui permettra de continuer à travailler sereinement à mes côtés. Les défis sont nombreux et je compte plus que jamais sur son soutien. — Pierre-Yves Jeholet (@PYJeholet) January 26, 2018

"Ik verwelkom deze beslissing die zal toelaten om sereen aan mijn zijde te blijven werken. De uitdagingen zijn groot en ik reken meer dan ooit op haar steun."