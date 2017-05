Ruim 700.000 asielzoekers vonden in 2016 bescherming in Europa

Het aantal asielzoekers dat een onderkomen op Europese bodem zoekt, is voor het tweede jaar op rij ruimschoots verdubbeld. In 2015 werd binnen de Europese landsgrenzen bescherming geboden aan 333.350 asielzoekers, een stijging met 72 procent in vergelijking met 2014. In 2016 registreerde Eurostat 710.400 asielzoekers die bescherming kregen, opnieuw een toename met ruim de helft in vergelijking met een jaar eerder.

Van de ruim 700.000 mensen die vorig jaar bescherming genoten in de Europese Unie, kwamen er in totaal 405.600 uit Syrië, wat overeenstemt met 57 procent van het totale aantal asielzoekers. De tweede grootste groep kwam uit Irak (65.600 of 9 procent), gevolgd door Afghanistan (61.800 of 9 procent).

Van de 405.600 Syriërs vonden er 294.700 (of 70 procent) onderdak in Duitsland. Een jaar eerder was dat 60 procent.

Duitsland en Zweden op kop

In totaal kregen 389.670 mensen een vluchtelingenstatuut binnen Europa, 263.755 subsidiaire bescherming en ruim 56.970 een verblijfsvergunning om humanitaire redenen.

Duitsland, het land van bondskanselier Angela Merkel, verleende bescherming aan 445.210 vluchtelingen, van wie 264.645 een vluchtelingenstatuut kregen, 154.550 subsidiaire bescherming en 26.010 een verblijfsvergunning om humanitaire redenen.

Zweden (69.350) volgt voor wat het opvangen van asielzoekers betreft op de tweede plaats, gevolgd door Italië (35.450), Frankrijk (35.170), Oostenrijk (31.750), Nederland (21.825) en het Verenigd Koninkrijk (17.080) Daarna komt België met 15.395 vluchtelingen die bescherming genoten. Ons land verstrekte vorig jaar aan 12.080 mensen een vluchtelingenstatuut en gunde 3.315 mensen subsidiaire bescherming.

Amper 10 vluchtelingen per miljoen Polen

Eurostat brengt behalve de naakte cijfers ook in kaart hoeveel personen elke lidstaat beschermt per miljoen inwoners. In België ging het om 1.360 personen (net onder het EU-gemiddelde van 1.390). Zweden spant de kroon met 7.040, gevolgd door Duitsland met 5.420 personen per miljoen inwoners.

Het blijken vooral Oost-Europese landen te zijn die relatief weinig mensen bescherming bieden: 10 personen per miljoen Polen, 30 per miljoen Portugezen, 40 per miljoen Slowaken en Roemenen en 45 per miljoen Hongaren.