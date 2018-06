Pieter Timmermans (VBO): passie voor paars voetbal

Wat was uw beste zet?

"Kunnen weerstaan aan de lokroep om in de politiek te gaan. In mijn job kom ik veel in contact met politieke beleidsverantwoordelijke en vakbondsleiders, maar ik heb mijn passie voor analyse en onderzoek kunnen vrijwaren."

Uit welke fout hebt u geleerd?

"Op jonge leeftijd wilde mijn zoon bij een hoger gerangschikte club voetballen. We hebben dat afgeraden en drongen te sterk aan op 'eerst studies'. Achteraf bekeken had ik hem moeten geloven. Hij wist goed wat hij wilde."

Wat wordt overschat?

"De impact van de CEO. Velen stellen hem nog veel te vaak voor als de zaligmakende figuur, terwijl de kwaliteit van zijn team de cruciale factor is."

Wat was uw eerste auto?

'Een rode VW Golf, gekocht op afbetaling met mijn eerste loon. Het was ook de auto waarmee we onze trouw gevierd hebben. Mijn vrouw en ik hebben er ook talloze citytrips mee gemaakt."

Wat doet u in uw vrije tijd?

"Reizen, de thuismatchen van RSC Anderlecht, fotografie en een muziekfestival meepikken. Ik ga nooit ergens heen zonder fototoestel. Tot slot kan ik genieten van een namiddagje shoppen met mijn vrouw."

Beste sportherinnering?

"De Europacup II-finale van Anderlecht tegen Austria Wien in 1978. De winst met 4-0 blijft voor altijd op mijn netvlies gebrand. Robby Rensenbrink, Franky Vercauteren, Gilles Van Binst, Ludo Coeck, Arie Haan, ... en trainer-tovenaar Raymond Goethals. Wellicht het sterkste team dat Anderlecht ooit heeft gekend.

Beste film?

"De film die het meest indruk op mijn gemaakt heeft is Out of Africa. Ik was bij de première in België."

Beste boek?

" Merckxissimo van VRT-journalist Johny Vansevenant over het leven van mijn wieleridool Eddy Merckx, die ik van tijd tot tijd ontmoet in de tribune van Anderlecht. Ook een verzamelboek van de 1001 beste quotes en oneliners van Mark Eyskens. Humoristisch en bovendien bevatten zijn woordspelingen telkens een grond van waarheid."