Philippe Voisin volgt Luc Versele op als CEO van Crelan

Crelan, het vroegere Landbouwkrediet, krijgt een nieuwe CEO. Huidig topman Luc Versele zal op de algemene vergadering van 27 april 2017 de fakkel doorgeven aan Philippe Voisin, die nu chief risk officer is bij de bank. Versele zelf wordt door de raad van bestuur voorgedragen als voorzitter. Dat blijkt uit een persbericht van Crelan.

De bank wijst erop dat het volgend jaar precies 30 jaar geleden is dat Versele, 62 jaar intussen, zijn carrière begon bij de bank, als adjunct-directeur-generaal van het toenmalige NILK. Het zal ook exact 13 jaar geleden zijn dat hij CEO van de bank werd.

"Gedurende al die jaren heeft hij gezorgd voor continuïteit, degelijk bestuur en vooral voor een duurzame groei van de coöperatieve bank Crelan. Het was onder zijn beleid dat Europabank en Keytrade Bank de groep kwamen versterken, dat -in volle bankencrisis- de Kaupthing-klanten verwelkomd werden, dat Crelan Insurance geboren werd, dat Centea de groep vervoegde en vervolgens gefusioneerd werd met Landbouwkrediet, dat de bank een nieuwe naam kreeg en dat Crelan 100 procent Belgisch en 100 procent coöperatief verankerd werd. Een mooi hoofdstuk van de geschiedenis van de bank", luidt het in het persbericht.

In de dertig jaar steeg het balanstotaal van Crelan van 2 miljard euro tot meer dan 20 miljard, het aantal coöperanten van 115.000 tot 290.000 en het coöperatief kapitaal van 38,6 miljoen euro tot 837 miljoen euro. Als voorzitter van de raad van bestuur gaat Versele zich in de toekomst toeleggen op de strategische visie van de bank. Zijn opvolger Philippe Voisin (53) zal de operationele leiding overnemen.

Voisin startte zijn carrière in 1990 bij Crédit Agricole France, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de sectie ondernemingen, vervolgens commercieel manager werd en daarna verantwoordelijke voor de opvolging van kredietrisico's. In 2003 werd hij directeur Kredieten bij Crédit Agricole Leasing. In april 2007 werd hij benoemd tot Chief Risk Officer bij Cariparma, de Italiaanse dochteronderneming van Crédit Agricole. Drie jaar later volgde dan de benoeming tot directeur-generaal van Cariparma. Vier jaar geleden verhuisde Philippe Voisin naar België, waar hij benoemd werd tot CRO bij Crelan, en dus ook in het directiecomité kwam.

De huidige CEO Versele kondigde eind oktober nog een grondige herstructurering aan bij Crelan, waarbij 160 voltijdse jobs verloren gaan. Op vlak van eigen vermogen behoort Crelan tot de sterkste financiële instellingen in Europa, maar de winstgevendheid staat zwaar onder druk door de lage rente.

De Nationale Bank moet als toezichthouder de benoemingen nog goedkeuren.

