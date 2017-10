Peter Vandekerckhove verlaat BNP Paribas Fortis

Vandekerckhove, een 58-jarige West-Vlaming, was sinds 2011 lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis. Twee jaar eerder werd hij benoemd tot hoofd retail & private banking België. In de praktijk was hij de nummer drie bij BNP Paribas Fortis, na directievoorzitter Max Jadot en vice-directievoorzitter Filip Dierckx.

Naar verluidt gaat Vandekerckhove in op een andere opportuniteit in de financiële sector. De benoeming bij zijn nieuwe werkgever zou pas morgen bekend gemaakt worden. Goede bronnen zeggen dat Vandekerckhove CEO wordt van een kleine bank uit het buitenland. Bij BNP Paribas Fortis wordt Vandekerckhove opgevolgd door Michael Anseeuw en Stéphane Vermeire.

Peter Vandekerckhove is afkomstig uit Roeselare en studeerde TEW aan de KU leuven. Hij begon zijn carrière als journalist bij het Uitgeversbedrijf Tijd en was een tijdlang algemeen directeur van het blad De Belegger. In 1992 maakte hij de overstap naar de financiële sector als algemeen directeur van vermogensbeheerder MeesPierson.

Via de overname van MeesPierson door Fortis kwam in de Belgisch-Nederlandse groep terecht. In 2005 werd hij benoemd tot lid van het directiecomité van Fortis en tot CEO van de Belgische retailbank Fortis Retail Banking Belgium. Sinds 2009 is hij hoofd retail & private banking België bij BNP Paribas Fortis.