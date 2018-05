Oud-topman Anbang veroordeeld tot 18 jaar cel

Wu werd door een rechtbank in Sjanghai schuldig bevonden aan illegale fondsenwerving en het verduisteren van 62,25 miljard yuan (8,24 miljard euro) van Anbang. Naast 18 jaar cel legde de rechter hem ook een boete van 10,5 miljard yuan op.

Anbang werd in 2004 opgericht door Wu. De 51-jarige werd ervan beschuldigd investeerders te hebben misleid met te hoge rendementen, geld van het bedrijf te hebben ontvreemd, zijn belangen in door Anbang gecontroleerde bedrijven te hebben verborgen en valse afschriften te hebben ingediend bij de financiële autoriteiten.

Omdat de 'illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf' in gevaar hadden gebracht, greep de Chinese overheid in februari van dit jaar in. De toezichthouder heeft nu voor minstens een jaar de controle over de onderneming, waarin hij begin april nog 9,7 miljard dollar injecteerde.

Anbang is de afgelopen jaren volop met miljardenovernames in het buitenland bezig geweest, van onder meer vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. In België kocht het bedrijf in 2015 verzekeraar Fidea. Datzelfde jaar werd ook Delta Lloyd Bank overgenomen en vervolgens omgedoopt tot Nagelmackers.