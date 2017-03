Nieuwe rol voor Jan Vercammen in Dematic International

Met de integratie van Egemin Automation in de veel grotere Dematic-organisatie ondergaat de automatiseringsspecialist uit Zwijndrecht het recht van de sterkste. Volgens kenners van de branche zat dat integratiescenario er al langer aan te komen.

Egemin, Dematic en KION

Wat voorafging: in mei 2015 nam de beursgenoteerde KION Group, de grootste constructeur van heftrucks in Europa, het Belgische Egemin Automation over. Egemin, dat geleid wordt door Jan Vercammen, is internationaal actief op het vlak van automatisch geleide voertuigen (AGV's) en magazijnautomatisering. Egemin Automation, met kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië stelt ongeveer 400 mensen tewerk.

Een jaar later nam KION (onder andere bekend van de heftruckmerken Linde en Still) het Amerikaanse Dematic over. Dematic, met hoofdkantoor in het Amerikaanse Grand Rapids, is een massieve wereldspeler op het vlak van automatisering, software en services voor de logistieke wereld. De groep heeft wereldwijd 6000 mensen in dienst en heeft vestigingen wereldwijd.

Integratie in twee stappen

Vandaag kondigt Dematic aan dat Egemin Automation tegen eind dit jaar wordt geïntegreerd in de Dematic-organisatie. Samen worden ze de grootste aanbieder van AGV-technologie wereldwijd, is de claim. Het wordt een integratie in twee grote stappen. Eerst zal Dematic het Mobile Automation Center of Excellence (COE) creëren. Dit COE zal de AGV-producten van Dematic, Egemin Automation en NDC (een recente technologie-overname van Dematic in Australië) combineren in een wereldwijd actieve groep. Het COE zal ook de vloerkettingbaansystemen van Egemin omvatten.

Het hoofdkantoor zal gevestigd zijn in Holland, Michigan (VS), de huidige vestiging van Egemin North America, en zal geleid worden door Tom Kaminski, de voormalige CEO van Egemin North America. Andere vestigingen van het COE omvatten de bestaande Egemin Automation-locaties in België (Zwijndrecht), Nederland (Gorinchem), Duitsland (Bremen) en Frankrijk (Heillecourt), en de Dematic-locaties in China (Sjanghai) en Australië (Belrose).

Internationale rol voor Jan Vercammen

In de tweede integratiestap zullen Egemins activiteiten in magazijnautomatisering blijven opereren vanuit Zwijndrecht. Ze zullen worden geïntegreerd in de Dematic Central Europe organisatie en rapporteren aan Barbara Wladarz, managing director Central Europe.

Volgens Dematic zal het Benelux-team magazijn- en distributieoplossingen blijven ontwerpen en leveren in alle Europese regio's.

Egemin-topman Jan Vercammen neemt in Dematic International de nieuwe functie op van vice president Business Development. Hij moet nieuwe groeimogelijkheden ontwikkelen en best practices in kaart brengen en vereenvoudigen in alle internationale regio's waar Dematic actief is in Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.