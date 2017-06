Mohammed bin Salman wil Saudi-Arabië voorzichtig moderniseren

September 2015. Joseph Westphal, de Amerikaanse ambassadeur in Saudi-Arabië, vliegt van Riyad naar Jeddah om er de kroonprins Mohammed bin Nayef te ontmoeten. Maar wanneer Westphal aankomt, krijgt hij het bericht dat eerst een ontmoeting met de vicekroonprins Mohammed bin Salman is gepland. Voor de Amerikaanse ambassadeur was het duidelijk: niet de zieke, tachtigjarige koning Salman is de baas in de oliestaat, evenmin zijn neef en kroonprins Mohammed bin Nayef, wel de dertigjarige Mohammed bin Salman, een zoon van de koning.

...