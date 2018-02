Michel Doukeris: kandidaat-opvolger van Brito bij AB InBev

Michel Doukeris leidt Noord-Amerika, de belangrijkste en meest winstgevende markt van AB InBev. De Braziliaan staat voor de uitdaging van zijn leven, want de wereldbrouwer verliest er snel marktaandeel. "We willen veel sneller weten hoe de consument reageert, zodat we sneller kunnen veranderen."