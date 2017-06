Marc Lambotte (Agoria): 'Liever een algemene lastenverlaging dan een gerichte taxshift bis'

Kris Peeters pleitte een paar weken geleden voor gerichte lastenverlagingen in sectoren als de bouwsector en e-commerce. Een voorstel dat opnieuw zal worden besproken op de superministerraad van 10 juni. Juichen de werkgeversorganisaties?

MARC LAMBOTTE: "De vaststelling van Kris Peeters dat de loonkosten nog altijd te hoog zijn, is correct. Maar in plaats van discriminaties in te voeren en sommigen minder lasten te laten dragen dan anderen, zou de regering dus moeten werken aan een algemene lastenverlaging voor iedereen. Liever dat, dan een gerichte taxshift bis. We moeten af van die koterijpolitiek. Ik vraag mij trouwens af of de Europese Commissie wel een gerichte loonlastenverlaging zal aanvaarden. Een andere bedenking is dat de sectoren die het meest geprofiteerd hebben van de vorige lastenverlagingen en de eerste taxshift, nu aan de klaagmuur staan."

...