Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging) doet 'Italiaanse nachtmerrie' uitkomen

Nu een Italiaanse regering in de maak is met de Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega Nord, lijkt de doorbraak van het populisme in Europa een feit. Coalitiebouwer Luigi Di Maio van de Movimento 5 Stelle weet niet alleen de extremen te verzoenen, hij doet beleggers ook hun grootste angst vergeten.