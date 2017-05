Luc Sels: 'Rector worden was geen carrièreambitie'

" Er was maar één ronde nodig. Wij zijn tevreden." Bij de bekendmaking van de resultaten van de rectorverkiezingen aan de KU Leuven verwees voorzitter Herman Daems met een portie droge humor naar de vaudeville aan de Universiteit Gent. Daar is na verscheidene verkiezingsrondes nog altijd geen nieuwe rector verkozen. In Leuven was het verschil tussen de uittredende rector Rik Torfs en zijn uitdager Luc Sels klein maar voldoende: 48 stemmen. "Ik had het niet verwacht", geeft Luc Sels toe. "Ik ben ook pas eind februari in de race gestapt. Dat is vrij laat. Het waren intensieve weken, omdat ik me meer vertrouwd moest maken met een aantal segmenten van de universiteit, zoals de ziekenhuizen."

