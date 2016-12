Lagarde blijft voorzitter IMF

De rechtbank in Parijs oordeelde gisteren dat de 60-jarige Lagarde in 2008 nalatig was in verband met een arbitragebeslissing. Ze kreeg wel opschorting van de straf. Lagarde liet ondertussen al weten dat ze niet in beroep gaat tegen de veroordeling en dat ze nu dat hoofdstuk volledig wil afsluiten. In een reactie erkent de topvrouw dat ze nalatig is geweest: "Ik ben er niet tevreden mee, maar er is een moment waarop je gewoon moet stoppen, de bladzijde omdraaien en moet voort werken met zij die wél hun vertrouwen in me hebben gesteld."

Het bestuur van IMF heeft reeds laten weten dat het nog altijd vertrouwen heeft in de topvrouw. "We hebben onze beslissing gebaseerd op verschillende factoren waaronder de leiderskwaliteit van Lagarde en de vertrouwensband die we met haar hebben", klinkt het. De organisatie kijkt er naar uit om verder samen te werken met Lagarde.

Rechtszaak

De rechtszaak draaide rond een conflict met de zakenman Bernard Tapie. In 2008 kreeg hij 404 miljoen euro toebedeeld van de staatsgecontroleerde bank Crédit Lyonnais, na een dispuut over de verkoop van zijn aandelen in sportfirma Adidas. Lagarde, op dat moment minister van Economie, deed te weinig om de compensatiedeal tegen te houden.

Die deal werd beschouwd als een beloning voor de steun van Tapie aan toenmalig president Nicolas Sarkozy. In februari vorig jaar vernietigde een beroepsrechtbank in Parijs het arbitragevonnis omdat er banden waren tussen de advocaten van Tapie en een van de leden van het arbitragepanel. (NS)