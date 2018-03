Koenraad Rogiers (H.Essers): 'Het moeilijkste is onzekerheid'

Koenraad Rogiers (53) is twintig jaar actief bij de logistiekedienstverlener H.Essers. De West-Vlaming is sinds 2011 de CFO van de familiale groep. "Daarvoor heb ik de logistieke en transportafdeling geleid. Ik heb de operationele kennis naar finance meegebracht", vertelt Rogiers.

De econoom en informaticus beschrijft zichzelf als analytisch, formeel, weloverwogen en gedetailleerd. Financieel management gaat voor hem niet in essentie over afsluitingen en rapporteren over het verleden. "Je moet constant met de toekomst bezig zijn. Je moet de organisatie nu voorbereiden op de toekomstige groei", weet Koenraad Rogiers.

H.Essers boekte in 2017 met 6.270 werknemers een omzet van 646 miljoen euro, goed voor een groei van 13 procent in vergelijking met het jaar voordien. De Limburgse groep investeert jaarlijks tussen 60 en 80 miljoen euro in expansie. Behalve op organische groei zet de multinational in op gerichte acquisities. Vorige maand nam H.Essers nog de Zeebrugse tankcontainerspecialist Huktra over.

"Ook in overnamedossiers moet je met de toekomst bezig zijn. Het gaat dan niet alleen om kredieten, contracten en operationele synergievoordelen. Huktra is vooral actief in West-Europa, hoe kunnen we Centraal- en Oost-Europa daaraan toevoegen?", stelt Rogiers. In fusies en overnames kun je hem weinig wijsmaken. "Een proactieve ingesteldheid is de sleutel tot succes. Op een bepaald moment valt de beslissing in een overnamedossier. Dan moet je niet beginnen aan de integratie. De business moet al geïntegreerd zijn in je hoofd, je moet al weten hoe je het zal doen."

Van Argentinië tot Dubai

Negentig jaar na de oprichting is H.Essers een internationale groep met 71 vestigingen in 17 landen. Koenraad Rogiers leidt een team van zeventig mensen in het hoofdkantoor in Genk. "We werken met een gedecentraliseerde finance, wat betekent dat ik relatief veel reis. Van Argentinië tot Dubai, naar Roemenië en Italië. Uit cijfers haal je niet alles, je moet contact houden met de werkvloer in de landen", benadrukt de CFO.

"Het moeilijkste voor een CFO is onzekerheid. Ik was een gelukkig man toen vorig jaar uiteindelijk de hervorming van de vennootschapsbelasting werd goedgekeurd. Dan is er weer zekerheid en dan kun je anticiperen." Ook inhoudelijk is Rogiers tevreden met de hervorming. "Je moet van mij geen fiscale spitstechnologie verwachten, dat is ook niet de vraag van de familiale aandeelhouders, maar fiscale consolidatie is een zegen voor mij. Dat bestaat al in Denemarken, zelfs in Italië. Ik ben daar al langer voorstander van."

Zijn belangrijkste realisatie als CFO vindt Koenraad Rogiers zijn bijdrage aan de bestuurbaarheid van de onderneming. H.Essers zet fors in op groei. Het bedrijf bouwt aan zijn miljoenste vierkante meter magazijnruimte op de oude Ford-site in Genk. De logistiekedienstverlener heeft een vloot van 1460 trekkers en 3050 aanhangwagens. Rogiers introduceerde al in 2012 business intelligence-systemen en analysetools om te leren uit alle data. "Elke businessunitmanager en elke directeur kan zijn KPI's sinds 2014 online checken. Ze kunnen zien hoeveel kilometers hun vrachtwagens gisteren hebben gereden en wat dat heeft opgebracht."