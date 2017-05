Johan Deschuyffeleer volgt Jan Steyaert op bij Orange Belgium

De algemene aandeelhoudersvergadering van Orange Belgium gaf Johan Deschuyffeleer vandaag een mandaat van vier jaar als voorzitter van de raad van bestuur. Hij is al sinds 2011 bestuurder van het bedrijf, was al lid van het benoemings- en remuneratiecomité en leidde het strategisch comité. Nadine Lemaitre wordt vicevoorzitster.

Deschuyffeleer had tot 2016 een reeks posities bij HP, waar hij terechtkwam via de overname van Compaq. Hij beëindigde zijn carrière bij HP als senior vice president technology consulting.

De uittredende voorzitter, Jan Steyaert, was al bij Orange Belgium betrokken van bij de prille start als Mobistar, aan de zijde van John Cordier en France Telecom. Hij begeleidde het hele parcours: de instap van Mobistar als eerste concurrent van Proximus op de mobiele markt, de beursintroductie, de investeringen in netwerk en spectrum (en nieuwe gebouwen), de begeleiding van de machtsoverdracht tussen de opeenvolgende CEO's en de recente instap in de kabel-tv-markt en de merkverandering in Orange. Steyaert was samen met de onafhankelijke bestuurders de garantie voor de verdediging van de minderheidsbelangen.

De algemene vergadering benoemde ook Wilfried Verstraete, bestuursvoorzitter bij Euler Hermes tot bestuurder. Verstraete werkte tussen 1996 en 2004 bij diverse bedrijven van de Orange-groep als CFO.