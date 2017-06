Jeff Immelt stapt op als topman van General Electric

General Electric (GE) krijgt een nieuwe topman. John Flannery neemt per 1 augustus de dagelijkse leiding over het Amerikaanse industrieconcern over van Jeff Immelt. Vanaf 1 januari volgend jaar is hij daarnaast voorzitter van de raad van bestuur. Immelt gaat dan met pensioen.

Flannery (55) werkt al dertig jaar voor GE. In verscheidene functies heeft hij volgens het bedrijf een bepalende invloed gehad op de huidige koers, de financiële gezondheid en de sterke marktpositie van GE. Hij staat momenteel aan het hoofd van GE Healthcare, de medische tak.

Jeff Immelt (61) is sinds 2000 de hoogste baas bij GE en heeft het bedrijf door onder meer de financiële en economische crisis in de jaren na 2008 geloodst. Onder zijn leiding heeft het concern zich toegelegd op een aantal specifieke terreinen, zoals energie, luchtvaart en medische apparatuur. Van de activiteiten op het gebied van onder meer bankieren en consumentenelektronica heeft GE de afgelopen jaren vrijwel volledig afscheid genomen.

Vorige week werd bekend dat het bedrijf, in navolging van branchegenoten als Philips en Siemens, ook zijn verlichtingsdivisie grotendeels wil afstoten. Dat GE nog verder het mes zet in zijn aanbod aan producten en diensten, heeft ook te maken met druk van een activistische aandeelhouder. Investeerder Trian Fund Management stapte in oktober 2015 in en dringt sindsdien aan op scherpere keuzes. Op de beurs doet het aandeel GE het desondanks nog altijd slechter dan gemiddeld.