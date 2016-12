IMF-topvrouw Lagarde verschijnt vandaag voor de rechter

De feiten dateren van 2008, toen Christine Lagarde nog minister van Economie en Financiën was in het kabinet van president Sarkozy. Tijdens die regeerperiode zorgde een schikking met de zakenman Bernard Tapie voor veel ophef. De bal ging aan het rollen in 1993, toen Tapie zijn Adidas-bedrijf verkocht omdat hij een positie kreeg in het toenmalige kabinet van president Mitterrand.

De staatsbank Credit Lyonaisse kreeg van de zakenman de opdracht de verkoop in goede banen te leiden. Een jaar na de verkoop deden de kopers het bedrijf van de hand voor 400 miljoen euro extra. En dat was een doorn in het oog van Tapie. Hij eiste een schadevergoeding omdat de bank zijn bedrijf ondergewaardeerd zou hebben. Daarop volgde een reeks rechtszaken en procedures.

403 miljoen euro schadevergoeding

In 2008 kreeg Tapie uiteindelijk een schadevergoeding van 403 miljoen euro. De toekenning van die schadevergoeding is er gekomen onder druk van Lagarde, die de rechtszaak liet behandelen door een privétribunaal in plaats van een gewone rechter. Al werd dat vonnis vorig jaar van tafel geveegd. Tapie moest de vergoeding terugbetalen.

Vandaag moet Lagarde haar inmenging verantwoorden . Er wordt haar onder meer verweten dat ze nalatig omging met het belastinggeld van de Franse burger. De komende tien dagen onderzoekt de rechter haar rol in de corruptiezaak. Lagarde riskeert een celstraf van één jaar en een geldboete van 15.000 euro.

Voor het IMF is de rechtszaak een zeer pijnlijke zaak, want het is de tweede keer dat een topfiguur in opspraak komt. De voorganger van Lagarde, Dominique Strauss-Kahn moest in 2011 opstappen nadat hij door een kamermeisje beschuldigd werd van seksueel geweld. Hij werd daar uiteindelijk niet voor veroordeeld.