'ik heb nog geen dag gewerkt in mijn leven'

Zonder Yvan Vindevogel had Omega Pharma nooit het licht gezien. Hij richtte het farmabedrijf op in 1987, maar liet zich zeven jaar later uitkopen door ene Marc Coucke. "Ik ben voor velen nog altijd de grote dommerik", zei Vindevogel daarover een handvol jaren geleden aan Trends. Dat die uitspraak via de genadeloze internetzoekmachines nog voortdurend naar boven komt, is hij beu. "Het wordt tijd dat die titel niet meteen opduikt als ik mijn naam googel", klinkt het. Begrijpelijk, want de in Brugge geboren Kortrijkzaan heeft ook na zijn Omega-jaren als ondernemer een fascinerend parcours afgelegd. Hij heeft zich in de meest kleurrijke sectoren bewogen. De basis van dat mini-imperium legde Vindevogel, die deze week 54 wordt, aan het begin van de jaren 2000 met het Nederlandse farmabedrijf Vemedia, dat hij kocht van Solvay. Vindevogel bouwde Vemedia uit tot een specialist in voorschriftvrije apotheekproducten, de zogenoemde OTC-middelen (over the counter, nvdr), die actief is in 35 landen. Om die groei te versnellen, haalde hij in 2012 risicokapitaal aan boord.

