'Iedereen zou eens 1 dag als huishoudhulp gewerkt moeten hebben'

"Een kuisvrouw, meen je dat echt?" Ik hoor het wel vaker. Mensen kijken raar op als ik over mijn job vertel... Ik heb vaak het gevoel dat ik me echt moet verdedigen voor mijn jobkeuze. Dat terwijl ik zelf zo blij ben dat ik enkele maanden geleden - na een job in de kinderopvang - bewust de keuze maakte om huishoudhulp bij Partena Dienstencheques te worden. Op de Dag Van de Huishoudhulp, wil ik het aan iedereen meegeven: zeg niet zomaar kuisvrouw tegen een huishoudhulp, wij doen zoveel meer dan enkel poetsen. Wie nooit zelf in de schoenen heeft gestaan, kent veeleer de vooroordelen dan de voordelen die er aan verbonden zijn. Iedereen zou eens een week als huishoudhulp moeten gewerkt hebben, je leert zoveel bij.

De voornaamste reden waarom ik voor de job koos is natuurlijk omdat ik heel graag poets.

Ik hou van een kraaknet huis en ik geef dit gevoel graag door aan al mijn klanten. Ik ben absoluut geen stilzitter, een woelwater zeg maar. Zo'n hele dag in beweging, daar krijg ik pas energie van. Geloof me vrij, huishoudhulpen hebben geen fitnessabonnement nodig. Met dit beroep geraak je in een uitstekende conditie... al is het soms zwaar. Na 32 uur poetsen en daarna ook mijn eigen huishouden ben ik pompaf. Ik zie het niet iedereen doen.

Vertrouwensband

Mijn eerste dagen als huishoudhulp herinner ik mij nog heel goed. De kennismaking met mijn verschillende klanten... mijn eerste stappen in een nieuw huis. Altijd spannend bij wie ik terecht ging komen. Ik ben nog steeds verbaasd van het vertrouwen dat ik kreeg en krijg van al mijn klanten. Al moet je dat ook verdienen: "Gaat ze het beter doen dan onze vorige huishoudhulp?", die twijfel is er in het begin altijd.

Het sociale aspect van de job is dan ook uitermate belangrijk. Je bouwt een speciale band op met je klanten. Mijn mensenkennis is de laatste maanden enorm gegroeid: elke klant is anders, elk heeft eigen wensen en verwachtingen. Ieder heeft zijn verhaal. Een praatje slaan en een luisterend oor zijn... ik kan daarvan genieten. Al heeft iedereen wel eens een slechte dag, ook mijn klanten, en dan moet je daar ook mee kunnen omgaan.

Als ik me niet goed voel, dan wil ik mijn klanten niet in de steek laten. Ik wil die opgebouwde vertrouwensband niet in gevaar brengen. En omgekeerd, als er bijvoorbeeld iets scheelt bij de familie van een van mijn klanten, dan kan me dat raken omdat ik me zo betrokken voel. Niet altijd even eenvoudig op emotioneel gebied.

Poetsschort omruilen voor ruiterpak

Bij mijn vorige job, als zelfstandige in de kinderopvang, klopte ik uren tot 's avonds laat en in het weekend. Nu werk ik in mijn regio en ben ik om 17 uur thuis. Zo kan ik eindelijk mijn leven bepalen. Ik kies er bewust voor om niet te werken op woensdagnamiddag. Als paardenliefhebster ruil ik op woensdagmiddag en tijdens het weekend mijn poetsschort om voor mijn ruiterpak. Mijn klanten zouden me niet herkennen. Het is een luxe om mijn uurrooster zelf te kiezen. Tussen twee klanten door probeer ik boodschappen te doen of eet ik lunch in 't park.

Elk huis heeft een eigen gebruiksaanwijzing

"Ach komaan, zo moeilijk kan poetsen toch niet zijn?" Ik hoor je het al denken.

Vergis je niet. Je hebt een stevige portie inzicht en organisatietalent nodig. Ik ga in zoveel huizen poetsen. Elk gezin heeft andere prioriteiten, poetsmaterialen en producten. Elk huis heeft een eigen gebruiksaanwijzing en het vergt intuïtie om daar zo goed mogelijk op in te spelen. De ene wil dweilen met regenwater, voor de andere is dat not done. De ene zweert bij A-merken, de andere vindt de aankoop van poetsproducten "mijn boekhouding". Je moet je goed kunnen organiseren, gevoel hebben voor een efficiënte tijdsindeling en prioriteiten kunnen stellen. Kortom, je moet een all-round poetsexpert zijn.

'Kan jij kleine Emma dan naar school voeren?'

Als huishoudhulp moet je vooral een sterk en zelfstandig persoon zijn. Sommige klanten denken dat je zomaar alles kan en mag doen. Met mijn verleden in kinderopvang zien klanten soms een dubbele rol in mij: babysitter en pamperververser meets huishoudhulp. "Kan jij kleine Emma dan naar school voeren?". Neen, sorry, maar wij zijn ook gebonden aan regels en moeten soms klanten teleurstellen als ze iets vragen wat niet haalbaar of gewoon niet toegelaten is. Kunst is dan om een haalbaar compromis te bedenken. Een moeilijke evenwichtsoefening. Niet slecht... als kuisvrouwtje.

Appreciatie

Het resultaat van mijn werk is onmiddellijk zichtbaar, en dat schept voldoening voor mezelf en mijn klanten. Eerlijk? Ik vind het superfijn wanneer de klanten mijn werk appreciëren. Af en toe een berichtje met daarin een lieve 'dank u wel' of een briefje op het aanrecht waarbij ze mij bedanken. Dat vind ik geweldig. Dan voel ik me deel uitmaken van de familie. Geweldig!

Kijk, je moet het gewoon zelf eens uittesten. Iedereen zou eens een tijdje als huishoudhulp moeten meedraaien. Je leert zoveel bij. De sociale voeling hebben om de klant aan te pakken, maar ook voor jezelf kunnen opkomen, 32u poetsen om dan pas aan je eigen stekje te beginnen, een 10-miles conditie opbouwen... en noem maar op. De afgelopen maanden als poetshulp heb ik zoveel bijgeleerd. Ik ben van de job gaan houden en ik vind dat al mijn collega's een flinke dosis respect verdienen. Zet ze vandaag, op de Dag van de Huishoudhulp, maar eens goed in de bloemetjes.