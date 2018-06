Horst Seehofer (CSU): de Beierse leeuw die brult maar zelden bijt

De machtsstrijd tussen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer (CSU), en bondskanselier Angela Merkel (CDU) over het migratiebeleid gaat de verlengingen in. Seehofer wil de Europese top van eind deze maand afwachten vooraleer hij eenzijdig migranten de grens over zet. Dreigen en dan inbinden: het is het wezenskenmerk van de Beier.