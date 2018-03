Het Vlaamse blokfluitkwartet Vier op 'n Rij stopt na 31 jaar: 'In Azië zijn we een boysband'

Vier op 'n Rij, de Fab Four van de blokfluit, neemt dit jaar afscheid van het podium. Concerten verkopen is moeilijker dan vroeger, stellen ze vast. "Mooi en professioneel spelen is niet meer genoeg."