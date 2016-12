Guido Van der Schueren haalt grote bestelling in China binnen

Shanxi Yuncheng Plate Making Group is met 2,3 miljoen stuks per jaar wereldwijd de grootste fabrikant van cilinders voor diepdruk. Die worden gegraveerd geleverd aan drukkers van verpakkingen in zeer grote oplagen. Shanxi Yuncheng heeft meer dan 10.000 werknemers en 75 productiesites wereldwijd. De groep koopt nu zowel de Packz-editor van Hybrid, die verpakkingsontwerpen klaarmaakt voor druk, als zijn CloudFlow-software die de prepresswerkstroom over verschillende productie-entiteiten kan beheren.

In totaal ligt de waarde van de bestelling in de buurt van 10 miljoen euro. Volgens CEO Guido Van der Schueren van Hybrid verdubbelt ze het aantal verkochte Packz-licenties bijna tot meer dan 1200. Aan de opdracht is meer dan anderhalf jaar gewerkt. De verkoop gebeurde met de hulp van de lokale agent van Hybrid in China, Wirth Technologies. De software is bij Shanxi een jaar lang uitgetest en verbeterd. "Ik ben de jongste achttien maanden verschillende keren zelf gaan praten met mijnheer Liu, de eigenaar van de groep", vertelt Van der Schueren.

Hybrid, dat vanuit een Luxemburgse holding werkt, heeft vestigingen in Gent, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten. Packz is een jong product, dat werd gelanceerd op Labelexpo in 2013. CloudFlow is nog recenter. De software is ontwikkeld samen met de Antwerpse Brand Quadergy groep, die is ontstaan uit het prepressbedrijf De Schutter'Neroc.

Volgens een website van Shanxi Yuncheng gebruikt de Chinese groep momenteel ArtPro software van Esko, de grote concurrent van Hybrid.