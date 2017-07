Gary Cohn op poleposition om de Federal Reserve te leiden

" Ik heb een geweldige baan ten dienste van de president. Het is een droom die werkelijkheid is geworden." Dat klinkt niet bepaald als een uitspraak van iemand die op het punt staat van baan te veranderen. Toch gaan steeds meer waarnemers ervan uit dat Gary Cohn op poleposition staat om in februari Janet Yellen op te volgen aan het hoofd van de Amerikaanse centrale bank. "Het is voor Gary als hij het wil, en ik denk wel dat hij het wil", verklaarde een insider aan de doorgaans welingelichte nieuwswebsite Politico.

...