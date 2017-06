Fransman volgt Phillip Vandervoort op bij Proximus

Guillaume Boutin (43) start begin september als chief consumer market officer van Proximus en wordt zo verantwoordelijk voor de grootste divisie. Net zoals Sandrine Dufour, de CFO van Proximus, werkte Boutin voordien een tijd bij de mobiele operator SFR. Dufour was er verantwoordelijk voor financiën en strategie, voor ze eind 2014 naar Proximus overstapte. Boutin was er ondertussen marketingverantwoordelijke voor de consumentendivisie. In 2015 werd hij marketingdirecteur voor distributie bij Canal+. Hij vertrekt daar nu als chief marketing officer.

Boutin heeft een masterdiploma businessmanagement van HEC, een executive MBA van Insead en begon zijn carrière als consultant bij Roland Berger.

In 1999 zat hij in het team van Alex Dayon, dat in Frankrijk en Chicago InStranet opzette, een technologiebedrijf voor kennisbeheer bij contactcenters. Dayon verkocht InStranet in 2008 voor 21 miljoen euro aan Salesforce.

Tussen 2000 en 2003 was Boutin vicepresident marketing bij InStranet in New York, maar toen vertrok hij naar het secretariaat van Frank Esser, de voorzitter van de tweede Franse mobiele operator SFR. Als kabinetschef van Esser, vanaf 2006, maakte hij de uitbesteding van de callcenters van SFR in 2007 mee en de overname van de vaste operator Neuf-Cegetel voor 4,5 miljard euro in 2008. In 2009 werd hij adjunct-financieel directeur van SFR en in 2011 financieel directeur van de groep. Met de afzetting van Esser door Vivendi-baas Jean-Bernard Levy en de komst van Free als agressieve vierde Franse mobiele operator, werd Boutin marketingverantwoordelijke voor de consumentendivisie van SFR, een strijdplaats.

Canal+

Begin 2015, na de overname van SFR door Altice van Patrick Drahi en midden in de fusie tussen SFR en Numericable, vertrok Boutin naar de mediagroep Canal+, opnieuw een Vivendi-bedrijf. Ook daar zat hij echter als marketingdirecteur op een strijdplek.

Canal+ moest in november bekennen dat zijn zes betaalzenders in Frankrijk in een jaar meer dan een half miljoen abonnees hadden verloren. De omzet ervan daalde vorig jaar met 7,4 procent tot 1,6 miljard en het gecorrigeerde bedrijfsverlies voor financieel resultaat, belastingen en waardeverminderingen (ebita) steeg tot een kwart van de omzet.

De gratis televisie en sommige buitenlandse activiteiten van Groupe Canal+ doen het goed, maar over het geheel daalde de omzet van 5,3 miljard euro met 4,7 procent en de courante bedrijfswinst met 44 procent.

Bij Proximus komt Boutin dus alvast in een stabielere omgeving terecht.

CEO Dominique Leroy omschrijft Boutin in een persmededeling als "flexibel", met "een zeer sterke mix van strategische, financiële en marketingervaring uit de telecom- en mediasector in Frankrijk", met "een zeer grondige kennis en inzicht in de marktdynamiek en businessmodellen".