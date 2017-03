Frankrijk vruchtbaarste euroland

Volgens de cijfers van Eurostat werden in 2015 5,103 miljoen kinderen geboren in de Europese Unie (EU), tegenover 5,063 miljoen (+0,8 procent) in 2001 (het eerste jaar dat er vergelijkbare statistieken beschikbaar waren). In 2014 werden er 5,132 miljoen kinderen geboren op Europese bodem.

Van alle Europese lidstaten telt Frankrijk het hoogste aantal geboorten (799.700 in 2015), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (776.700), Duitsland (737.600), Italië (485.800), Spanje (418.400) en Polen (369.300).

De grootste toename van het aantal geboorten in 2015 werd opgetekend in Zweden (+ 25,6 procent). Portugal (-24,2 procent) krijgt de grootste terugval van het aantal geboorten te verwerken.

De gemiddelde vruchtbaarheidsgraad in de EU - dat is het gemiddelde aantal geboren kinderen per vrouw - steeg van 1,46 in 2001 tot 1,58 in 2015. De vruchtbaarheidsgraad varieert van 1,31 in Portugal (het laagste cijfer) tot 1,96 in Frankrijk (het hoogste cijfer). België noteert een vruchtbaarheidsgraad van 1,70.

Eurostat merkt op dat er - voor de ontwikkelde landen - een vruchtbaarheidsgraad van ongeveer 2,1 levende geboorten per vrouw nodig is om de omvang van de populatie op peil te houden zonder migratie.

De gemiddelde leeftijd van de Europese vrouwen die voor het eerst een kind op de wereld hebben gezet, bedraagt bijna 29 jaar (28 jaar en 9 maanden om precies te zijn).

Vrouwen beginnen het snelst aan kinderen in Bulgarije (26 jaar), Roemenië (26,3 jaar) en Letland (26,5 jaar). De gemiddelde leeftijd bij het eerste kind ligt het hoogst in Italië (30,8 jaar) en Spanje (30,7 jaar).

Belgische moeders krijgen hun eerste kind gemiddeld wanneer ze 28,7 jaar zijn. Dat is iets later dan twee jaar eerder, toen het gemiddelde nog 28,5 jaar bedroeg.