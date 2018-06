Erdogan redt zijn postje: de sokkel onder de zonnekoning van Turkije brokkelt af

Hij doet er vijf jaar bij als Turks president, maar een klinkende verkiezingsoverwinning is het niet geworden. Recep Tayyip Erdogan haalde een matige 53 procent van de stemmen, ondanks de overdadige aandacht voor zijn persoon in de Turkse staatsmedia, die de tegenkandidaten zo goed als doodzwegen. Het referendum van vorig jaar over de uitbreiding van zijn presidentiële macht had Erdogan ook al met een armtierige meerderheid van 51 procent moeten binnenslepen.

...