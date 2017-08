'Er is een wereld van verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen'

Op deredactie.be was het een hoofdpunt en het werd later het meest gelezen artikel. Al Gore is een grootverbruiker van elektriciteit. Hij verbruikt 22-maal meer dan de gemiddelde Amerikaan. Ik vermoed dat er nog Amerikanen zijn die heel veel elektriciteit verbruiken. De heer D. Trump bijvoorbeeld. En de rampspoed is niet beperkt tot de Verenigde Staten. De Canadees Justin Bieber gebruikt ook heel veel energie! Die drie heren verliezen daarmee meteen het recht te spreken over de opwarming van de aarde.

