Emmanuel Macron: favoriet zonder programma

Ex-zakenbankier en voormalig minister van Economie Emmanuel Macron is plots topfavoriet om in mei tot president van Frankrijk te worden verkozen. Zijn fans zien in hem de sociaal-liberaal die de noodzakelijke economische hervormingen zal doorvoeren, zijn tegenstanders schilderen hem af als een windhaan zonder concreet programma.