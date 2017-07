'Elke keer loop ik een wedstrijd tegen mezelf'

"Vijf uur. Zo lang deed ik er zes jaar geleden over om mijn eerste marathon uit te lopen. Ik was pas een jaar daarvoor beginnen te lopen, om wat gewicht te verliezen. Ik was eigenlijk niet goed voorbereid. Het hield me niet tegen om het jaar daarop de originele marathon van Athene te lopen. Dat wilde ik absoluut, omdat die aankomt in het stadion van Panathinaikos, dat volledig uit marmer is opgetrokken. Vooraf beloofde ik mijn echtgenote wel dat het mijn laatste marathon zou zijn. Lang hield ik die belofte niet vol. Ook de marathons van Berlijn en Valencia heb ik ondertussen gedaan. Nu train ik alweer voor de volgende, op de noordpoolcirkel.

...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiĆ«le situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!